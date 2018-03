Forse schade na grote brand beddenfabriek Oudenbosch: 'Blij dat iedereen veilig is'

OUDENBOSCH - De schade voor beddenfabriek Sova Bedding in Oudenbosch loopt in de tienduizenden euro's. In een loods met afvalmateriaal woedde maandagmiddag een grote brand.

Verrassend positief staat mede-eigenaar Ibrahim Yazir (36) naast zijn afgebrande loods. Hij glimlacht: "Wij gaan gewoon door! Voor mij is het belangrijkste dat niemand gewond is. Het is een familiebedrijf."



In beddenfabriek Sova Bedding aan de Industrieweg in Oudenbosch woedde ruim een uur lang brand. Een loods van 10 bij 30 meter met schuimrubber materiaal stond in brand. Ook een vrachtwagen vatte vlam. In de verre omgeving waren grote, zwarte rookwolken te zien.

'Erg geschrokken'

"We zijn heel erg geschrokken. In al die jaren heb je wat opgebouwd. Je wordt hier gewoon emotioneel van", vervolgt Yazir. "Toch blijven we positief. We gaan het gewoon weer opbouwen."









Het personeel stond net op het punt om naar huis te gaan, toen de brand uitbrak. De oorzaak is nog onduidelijk. "De laatste mensen waren aan het werk. Gelukkig zagen ze het op tijd en belden ze meteen de brandweer. Iedereen kon op tijd wegkomen."

Even leek het alsof de brand over zou slaan naar naastgelegen gebouwen. Maar dat kon de brandweer voorkomen. "Daar ben ik heel blij mee. Nu is alleen de loods met afvalmateriaal afgebrand. De fabriek heeft weinig schade."

Het bedrijf gaat dinsdag dan ook gewoon weer volop in productie. "We gaan meteen weer aan de slag!"