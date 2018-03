Anja heeft haar gestolen rolstoel terug, gevonden om de hoek van haar woning

DEN BOSCH - Anja van Wijk uit Den Bosch is dolblij. Haar rolstoel die werd gestolen in de nacht van zondag op maandag, is teruggevonden. De vinder heeft zich bij haar gemeld via Facebook.

De elektrische rolstoel werd door een vrouw aangetroffen in de Celsiusstraat, om de hoek van het wooncomplex waar Anja woont. "De tassen die eraan hingen, zijn weg. Ook de witte schapenvacht is verdwenen. Of de acculader er nog bij zit, weet ik niet", zegt Anja. "Maar het belangrijkste is dat ik mijn rolstoel weer terug heb.

Direct na de melding dat de rolstoel terecht was, ging de vader van Anja, samen met de politie en de Bossche wethouder Paul Kagie, naar de vindplaats. Inmiddels staat de rolstoel weer in het wooncomplex aan de Copernicuslaan in Den Bosch.

Hoe het nu precies zit met de verdwijning van de rolstoel, weet Anja nog niet. "Maar ik kan morgen in ieder geval weer verder", zegt ze met een lach.

LEES OOK: Rolstoel gestolen, Anja is nu hulpeloos aan huis gekluisterd