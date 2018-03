Baby Miguel kan voor het eerst zien na operatie in Amerika: 'Hij probeert echt contact te maken'

ARENDONK - Dolgelukkig zijn Lieveke de Kort en Michael Lu, de ouders van baby Miguel. Want na een zenuwslopende periode en een operatie in Amerika kan hun zoontje voor het eerst in zijn leven zien. "Een dag na de operatie werd de pleister van zijn oog gehaald en lachte hij naar ons. Dat was een schitterend moment."

Michael en Lieveke werden in juli 2017 ouders van hun eerste kindje, Miguel. Maar al snel viel het koppel van hun roze wolk toen bleek dat Miguel lijdt aan Sclerocornea, een zeldzame oogaandoening, waardoor hij alleen licht en donker kon zien. De enige hoop was een 86-jarige arts in Amerika die een speciale methode had ontwikkeld om de aandoening te behandelen. Met een fanatieke crowdfundingactie wist het stel genoeg geld te verzamelen op een behandeling te betalen.

In november was het zover en vloog het gezin naar Amerika. In twee sessies werd Miguel aan beide ogen geopereerd. En met succes, zo valt een paar maanden later vast te stellen. "Je merkt dat hij contact probeert te maken. Hij pakt spulletjes op die naast hem liggen, zoals elke baby dat zou doen. En hij reageert op felle kleuren.”

Lees verder onder de foto.

Winst

Dat de operatie goed is gegaan, betekent nog niet dat alles nu normaal is voor Miguel. Hij moet in ieder geval nog een jaar lang gecontroleerd worden. En het is ook niet duidelijk hoeveel procent van zijn zicht hij nu echt heeft. “De verwachtingen zijn heel lastig, daar kon de dokter nog niks over zeggen. Maar als hij 10 procent ziet dan is dat al winst. Dat is meer dan hij zag.”

Toch hebben Lieveke en Michael goede hoop dat hun zoon een normaal leven kan leiden: “Toen we in Amerika waren, spraken we de ouders van twee kinderen van twee en vier jaar oud die ook geopereerd waren. Die konden gewoon zien. Ze maakten foutloos puzzels. En zij hadden voor de operatie slechtere ogen dan Miguel.”

Crowdfunding

De operatie van Miguel was nooit gelukt zonder een grote crowdfundingactie die het stel startte. Ze moesten een astronomische 110.000 euro bij elkaar harken om de ingreep te betalen. "Ik had nooit verwacht dat het zo groot zou worden. We hadden het geld binnen vier weken bij elkaar."

De ouders zijn enorm onder de indruk van alle steun die ze hebben gehad. Lieveke: “Een collega van mij is een tijdlang echt vierentwintig uur per dag bezig geweest om geld voor ons in te zamelen. We kregen ook donaties uit China en Amerika binnen. Dan zie je hoeveel lieve mensen er zijn." En dan is er nog de familie Sneijder - ja, die van Yolanthe en Wesley - die de oproep van Lieveke en Michael deelden en een donatie deden. “We hebben nog goed contact met de moeder van Wesley, Sylvia Sneijder. Ik ga haar zeker nog een keer ontmoeten."

Lees verder onder de tweet.

Boek

Inmiddels is Lieveke begonnen aan een boek over de gebeurtenissen. "Om iedereen die ons heeft gesteund te bedanken en om de delen wat we hebben doorgemaakt." Het boek moet in september uitkomen.