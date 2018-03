Weer auto in brand gestoken bij garagebedrijf Oss, omwonenden hoorden harde knallen

OSS - Opnieuw is bij garagebedrijf Coen Droomers Auto's in Oss maandagnacht een auto door brand verwoest. Twee weken geleden was het ook al raak: toen brandden drie auto's uit. Ook nu vermoedt de politie brandstichting.

De brand werd rond halfvier in de nacht opgemerkt. Omwonenden van het bedrijf aan de Katwijkstraat schrokken wakker van enkele knallen. De brandweer was snel ter plaatse waardoor andere auto's geen schade opliepen. De geschrokken eigenaar kwam zelf poolshoogte nemen van de brand.



Grotere schade

Twee weken geleden was de schade aanzienlijk groter. Behalve drie uitgebrandde auto's, raakte een vierde auto beschadigd en ook een vijfde wagen liep schade op. Uit bewakingsbeelden bleek toen dat iemand enkele minuten voor de melding van de branden met meerdere jerrycans bij het bedrijf kwam aanlopen, verschillende auto’s overgoot met benzine, de voertuigen vervolgens in brand stak en de benen nam.