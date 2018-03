Willem II-fans zijn het helemaal beu en gaan over tot actie

TILBURG - De Kingside in het stadion van Willem II blijft komende zaterdag de eerste vijf minuten van de wedstrijd tegen PSV leeg. De fanatieke fans van de Tilburgse club willen een statement maken. "Wij als Willem II-supporters maken ons ernstige zorgen om onze club. Het voetbal is sinds de aanstelling van Erwin van de Looi en zijn staf niet om aan te zien."

De fans op de Kingside roepen ook andere supporters op de eerste vijf minuten van de wedstrijd, als protest, niet de tribune op te gaan. De fans schrijven dat het spel van Willem II met de week slechter wordt. "Het gevoel van de achterban bij Willem II is aan het verdwijnen."



"Supporters haken af. We zien aanzienlijk minder supporters meegaan naar uitwedstrijden. Ook sponsoren haken af. Passie, strijd en leeuwenmoed… het is allemaal ver te zoeken. Er zitten geen beleving en geen trots bij de spelersgroep. En de trainer is ook totaal geen visitekaartje voor onze mooie club."



De actie wordt gevoerd onder de naam #erwinout. Het is duidelijk wat de fans daarmee bedoelen: ze zien Van de Looi liever vandaag dan morgen vertrekken als trainer van de Tilburgse club.



Willem II staat in de onderste regionen van de eredivisie en vecht al het hele seizoen tegen degradatie. Dat de fans zaterdag protesteren, is de mensen binnen de club inmiddels ook duidelijk. Een woordvoerder geeft aan dat er intern over gesproken wordt, voordat ze er naar buiten toe op reageren.