Lozano kan misschien deze zomer al naar topclub, zegt de Mexciaanse bondscoach

EINDHOVEN - Is Hirving Lozano goed genoeg om de stap te maken naar de internationale top? De bondscoach van Mexico denkt van wel. Juan Carlos Osorio was dinsdag aandachtig toeschouwer bij de training van PSV. Hij denkt dat een transfer naar een topclub misschien zelfs komende zomer al mogelijk is.

Osorio ziet PSV als een springplank voor Lozano. "Als hij laat zien waar hij toe in staat is, ben ik zeker dat er een kans is voor hem om te gaan. Net als Andrès Guardado en Hector Moreno en in het verleden spelers als Romario."

Net als Sánchez

De bondscoach, zelf geboren in Colombia, noemt ook zijn landgenoot Davinson Sánchez als voorbeeld. "Die heb ik ontdekt. Hij speelde bij Ajax één goed seizoen en nu zit hij bij Tottenham Hotspur. Dat kan Lozano ook gebeuren."

Osorio is blij hoe Lozano zich ontwikkelt bij PSV. Hij was groot voorstander van de komst van Lozano naar Nederland. "Ik zei tegen de directeur van Pachuca: je moet 'm laten gaan. In het Mexicaanse voetbal gaat geld om, maar Lozano wilde zelf ook graag hierheen komen."

Aan temperament werken

De bondscoach is lovend over Lozano. "Hij scoort. Hij is efficiënt." Maar Osorio heeft ook kritiek. "Hij moet nog aan z'n temperament werken. Hij is erg dapper en moedig, maar hij moet dat onder controle houden. Ik zie op de trainingen dat dat al beter gaat, dat hij er soms niet helemaal vol in gaat."



Op naar het WK

Of Lozano eventueel deze zomer al een transfer maakt, hangt natuurlijk ook af van het WK. In tegenstelling tot Oranje doet Mexcio daar wél aan mee. De Mexicanen zitten in een loodzware poule met Duitsland, Zweden en Zuid-Korea. Lozano is een vaste waarde in het Mexicaanse elftal. Bondscoach Osario hoopt dat hij, samen met de andere Mexicanen die in het buitenland spelen, ervoor kunnen zorgen dat Mexico kan verrassen op het WK.