Intimidatie, schulden, een horecaverbod: politiek bezorgd over lijsttrekker Bredase Stadspartij

BREDA - “Je hebt het niet van mij, want dan staat hij straks voor m’n deur”, zijn de meest gehoorde woorden tijdens het weken durende onderzoek naar Paul de Jong, lijsttrekker van de Bredase Stadspartij. Dat is misschien wel datgene wat ons het meeste opviel; hoe bang mensen voor hem zijn.

In de Bredase politiek, maar ook daarbuiten, gonst het van de verhalen over de lijsttrekker van de Bredase Stadspartij; de 30-jarige Paul de Jong. De lijst van incidenten en voorbeelden is lang, heel lang. Er wordt gesproken van niet betaalde rekeningen, schulden, een horecaverbod. Een convenant - dat in het leven is geroepen om ondermijning van criminelen in de gemeenteraad tegen te gaan - weigert de Stadspartij te ondertekenen.

De persoon De Jong is niet van onbesproken gedrag. Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014 kwamen er een hoop lijken uit de kast over het criminele verleden van De Jong. Hij was toen tweede op de lijst van de partij Gemeentebelangen.

De Jong bezwoer toen dat hij zijn leven gebeterd had, maar dat mocht niet meer baten. Hij werd niet gekozen. En of hij z’n leven gebeterd heeft, is wat velen in de Bredase gemeenteraad zich hardop afvragen. “Iedereen verdient een tweede kans, maar hij is aan z’n zevende bezig”, zegt John Stubenitsky, oud partijgenoot van De Jong bij Gemeentebelangen.

Het convenant

De angst dat de onderwereld tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen een poging zal doen om in de politiek te infiltreren, is door het hele land groot. Burgemeester Depla heeft het er vaak over. Samen met de Bredase gemeenteraad stelde hij daarom in het najaar van 2017 een convenant op.

LEES OOK: Ex-gevangene Paul de Jong op kandidatenlijst GemeenteBelangen Breda

De partij die zich aan deze overeenkomst conformeert, belooft inzicht te geven in de campagne gelden van de partij. Breda heeft dertien partijen die meedoen aan de verkiezingen. Twaalf partijen hebben toegezegd het convenant te ondertekenen. Één partij tot op het moment van schrijven nog niet; de Bredase Stadspartij van Paul de Jong.

Banden met criminelen

Opvallend is, dat volgens verschillende raadsleden, dit convenant juist in het leven is geroepen voor Paul de Jong en zijn partij. “In de Bredase politiek weet iedereen intern waar dat convenant voor bedoeld is”, zegt vertrekkend raadslid Basile Lemaire. “Dat is omdat er angst is dat de Bredase Stadspartij banden heeft met criminelen.”

Anderen bevestigen dat verhaal. “Dit convenant is opgetuigd omdat Paul de Jong meedoet met een nieuwe partij. Er zijn vermoedens van dat deze mogelijk middelen ontvangt van verkeerde personen en/of organisaties”, aldus Cees van der Horst, fractievoorzitter van BOB.

“Dit convenant is opgesteld omdat er ook binnen Breda criminele activiteiten zijn die we niet in de raad willen hebben”, vult Yvonne De Heer van Trots/Opa aan. “De naam die je dan vaak hoort is Paul de Jong. Maar Breda heeft wel meer last van activiteiten of gebeurtenissen die rieken naar criminaliteit”, zegt De Heer.

LEES OOK: GemeenteBelangen Breda uit Bredase raad, geen zetel voor omstreden Paul de Jong

Burgemeester Paul Depla ontkent dat dit convenant iets met de oprichting van de Bredase Stadspartij te maken heeft. “Het idee voor zo’n convenant leeft al veel langer”, zegt hij. Volgens hem zou het dan ook niks te maken hebben met de deelname van Paul de Jong aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Dat zegt ook Thierry Aartsen (VVD). “Dit convenant gaat niet over De Jong op zich of zijn partij, we hebben dit omdat we een instrument nodig hebben om te checken of alle partijen in de raad zuiver aan hun geld komen. Partijen hoeven niet openbaar te maken waar ze hun geld vandaan halen, maar we moeten wel kunnen checken of het allemaal rechtmatig is.”

Partijtje pesten

Waarom de Bredase Stadspartij van De Jong zich niet conformeert aan het convenant laat zich te raden. Hij wil er zelf eigenlijk niet op reageren. “Het is nieuwe partijtje pesten”, wil hij nog wel kwijt. “Mijn partij bestaat nog maar net, dus ik heb helemaal geen financiële gegevens om te laten zien.”

Intimidatie

Paul de Jong staat in de Bredase gemeenteraad en daarbuiten bekend om zijn intimiderende houding. Zo belde hij Cees van der Horst, fractievoorzitter van BOB, onlangs nog op. Een aantal Bredanaars die De Jong graag op zijn eigen lijst had willen zetten, sloten zich aan bij de partij van Van der Horst. “Als je het zo wil spelen, kom ik je nog wel tegen”, zou De Jong gezegd hebben. Van der Horst voelde zich, door deze woorden en de toon, bedreigd.

Van der Horst is niet de enige die zich door De Jong geïntimideerd voelt. De afgelopen weken spraken wij met tientallen Bredanaars, van wie er zeker tien zeggen dergelijke aanvaringen met De Jong te hebben gehad. Politici, mensen uit de horeca en ondernemers. Allemaal bevestigen ze dat De Jong intimiderende telefoontjes pleegt, of soms zelfs gewoon onaangekondigd voor de deur staat en zich niet zomaar weg laat sturen.

Schulden en werkstraf

Uit rechtbankverslagen blijkt dat de Jong regelmatig reisde met het openbaar vervoer. Een kaartje kopen deed hij niet altijd. Hij werd meerdere malen betrapt en het bedrag aan niet betaalde kaartjes liep op tot 1106,- euro. Daarvoor kreeg hij een werkstraf van 88 uur. Niet alleen is De Jong dus slordig met het betalen van treinkaartjes, ook hoorden we van meerdere ondernemers verhalen van onbetaalde rekeningen. Uit angst willen zij niet met naam genoemd worden.

Van aardbodem verdwenen

Tot november 2017 probeert Paul de Jong door te gaan met GemeenteBelangen, de partij waar hij zich de afgelopen jaren aan verbonden heeft. Op het moment dat hij aan het begin van de herfst ineens zeven weken van de aardbodem verdwijnt, beginnen anderen op de lijst te twijfelen. Er gaat dan ook een hardnekkig gerucht dat De Jong in die periode van zeven weken vast heeft gezeten, in de gevangenis in Grave. “Daar ga ik niet op reageren”, zegt De Jong daarover. “Ik wil het ontkennen noch bevestigen.”

Binnen de partij die hij vervolgens zelf opricht, De Bredase Stadspartij, is veel onrust. In korte tijd kreeg hij 18 mensen bij elkaar, maar inmiddels zijn er zeker drie kandidaten ook alweer vertrokken.

Een kandidaat die vrij direct na het presenteren van de lijst de partij weer verlaat, vertelt dat hij geen persoonlijk gesprek met De Jong heeft gehad voordat hij op de lijst kwam. “Ik ben zonder screening, zonder overleg of telefoontje op de lijst terechtgekomen.” Dat ging volgens hem via een berichtje.

Ook zijn niet alle kandidaten op de lijst van onbesproken gedrag. Jimmy Prins, op nummer 15 op de lijst, is verdachte in een grote drugs- en witwaszaak. Prins moet daarvoor binnenkort voor de rechtbank Gelderland verschijnen.



Het horecaverbod

Paul de Jong is een van de eersten die in Breda een horecaverbod kreeg. Onder meer de politie en de Bredase horeca hebben een systeem opgetuigd waarin ze samenwerken om mensen die zich misdragen uit de horeca te kunnen weren.

Het horecaverbod dat De Jong kreeg loopt van eind 2014 tot begin 2015. Dat kreeg hij officieel voor oplichting en verstoring van de openbare orde. “Paul de Jong is een behoorlijk gehaat persoon in Breda Centrum”, zegt een horecaondernemer die niet bij naam genoemd wil worden.

Uit rechtbankverslagen blijkt dat De Jong tijdens stapavondjes regelmatig ‘in debat’ ging met dienstdoende politieagenten. Volgens hemzelf bemiddelde hij in dreigende situaties, de politie vond dat hij een escalerende rol had. Hij werd aangehouden omdat hij weigerde weg te lopen van de situatie. Bij de rechter kreeg hij een boete van 300,- euro, te vervangen door zes dagen hechtenis bij niet betalen. Het is onduidelijk of hij toen betaald heeft en of hij in hoger beroep is gegaan.

‘Die moet je niet in de raad willen’

Het baart de raadsleden die we hebben gesproken zorgen dat Paul de Jong wel eens in de gemeenteraad zou kunnen komen. “Iemand met dit soort gedrag moet je niet in de raad willen hebben”, is een veel gehoorde uitspraak. Men maakt zich vooral zorgen over de ‘zweem van criminaliteit’ die er om De Jong heen hangt.

“Er staat geen verbod op het niet inzichtelijk maken van financiën”, zegt SP-raadslid Dirk Uijl over het niet ondertekenen van het convenant. “Dat is waardeloos. Dit is een privépersoon die veel gedoe heeft, niet altijd even koosjer is.” Uijl benadrukt dat zij als raad niet over de privésituatie van andere politici gaan. “Maar het zou wel zorgelijk zijn als hij dan toch in de raad komt en inzicht krijgt in alle geheime stukken.”

“Het staat Bredase kiezers vrij om een crimineel te kiezen in de gemeenteraad”, zegt Thierry Aartsen (VVD). “Dat is zelfs een grondrecht. Alleen dan moeten die kiezers dat wel weten natuurlijk. Als je de politiek in gaat, moet je open en transparant zijn over dit soort zaken."

Uiteraard hebben we Paul de Jong dit verhaal meerdere malen voorgelegd. Telefonisch en per mail is hem gevraagd hoe de zaken volgens hem in elkaar steken. Zijn volledige reactie is; “Ik bestrijd de onrechtmatige aantijgingen en werk niet mee aan het demoniseren van mijn persoon en onze partij door Omroep Brabant”.