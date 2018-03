NAC-coach Vreven nog altijd niet eens met rode kaart: 'Ik schaam me niet voor mijn gedrag'

BREDA - NAC Breda moet het de komende wedstrijden even zonder coach Stijn Vreven doen. De Belg werd afgelopen zaterdag al na vijf minuten met een rode kaart van het veld gestuurd en werd daarvoor drie duels geschorst. Maar Vreven gaat zijn gedrag niet drastisch wijzigen: "Ik wil geen politiek correcte trainer zijn", zo zegt hij daags na zijn schorsing.

Stijn Vreven accepteert zijn straf gelaten, de coach van NAC gaat zonder morren mee in de drie wedstrijden schorsing die de aanklager betaald voetbal voor hem in petto heeft. "Ten eerste, omdat ik schuldig ben", zo zegt de Belgische coach. "En ten tweede, omdat het zinloos is om in beroep te gaan. Zonde van mijn kostbare tijd hier op de club. En ten derde stopte het voor mij nadat ik de uitleg van de scheidsrechter had gehoord."



'De passie mag soms iets minder'

Vreven werd dit seizoen al twee keer eerder naar de tribune verwezen. Hij steekt de hand dan ook wel in eigen boezem. "In theorie ben ik in de fout gegaan, want je mag niet reageren op een scheidsrechter. En ik heb het opnieuw gedaan, dus dan moet je ook de gevolgen accepteren. Maar ik ben het er niet mee eens, wat dat betreft ben ik ongoocheld."



"Ik denk dat niemand begrijpt, en dat is geen verwijt, hoe betrokken ik bij de club ben", vervolgt Vreven. "Ik ben hier met een missie gekomen en alle onrechtvaardigheid die mijn club wordt aangedaan, neem ik meer dan persoonlijk op. Ik overdrijf daar waarschijnlijk in, omdat die onrechtvaardigheid mij echt pijn doet. Ik voel die letterlijk, die pijn. Ik moet daar in de toekomst beter mee omgaan, anders word ik vaker geschorst. De passie mag soms net iets minder."



Gedreven trainer of dorpsidioot

De actie van Stijn Vreven roept veel reacties op, positief en negatief. De één vindt Vreven een passievolle, gedreven trainer en de ander noemt hem op televisie een dorpsidioot.



"Ik wil geen politiek correcte trainer zijn. Ik schaam mij absoluut niet voor mijn gedrag. Ik speel geen rol, ik ben echt zo. Ik doe alles om NAC in de eredivisie te houden. En soms gaat dat met een foutje en moet je boeten", besluit de NAC-trainer.