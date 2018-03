Burgemeester Roosendaal roept wildplakkende politici op het matje

ROOSENDAAL - Burgemeester Jacques Niederer van Roosendaal roept lokale politici op het matje omdat er her en der in de binnenstad illegale verkiezingsposters verschijnen. "Ik verzoek de wildplakkers dringend hun illegale activiteiten per direct te stoppen en de stickers te verwijderen", schrijft de burgemeester in een brief naar alle Roosendaalse lijsttrekkers.

Afgelopen dagen verschenen er op verschillende plekken stickers in de stad met politieke leuzen. Ondertekend door 'Roosje', een knipoog naar de bekende Loesje-posters.

'Spelbederf'

De burgemeester is absoluut niet te spreken over de actie. "De stickers worden lukraak op particuliere eigendommen geplakt. De politiek geeft daarmee niet het goede voorbeeld. Er is op deze manier ook sprake van spelbederf", schrijft Niederer in zijn brief.

Het is niet bekend wie verantwoordelijk is voor de illegaal geplakte posters. De burgemeester stuurde met zijn brief ook nog even de spelregels omtrent verkiezingspropaganda mee.

'Presentjes uitdelen verboden'

Hij sluit af met een belangrijke tip. "Volledigheidshalve wijs ik u er nog op dat het niet is toegestaan om in/nabij een stembureau uitingen van politieke partijen aan te brengen of presentjes uit te delen."