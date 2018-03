Container valt van vrachtwagen in Eindhoven

EINDHOVEN - Een container is dinsdagmiddag van een vrachtwagen gevallen op de Limburglaan in Eindhoven. De lading, die bestond uit metaal en schroot, belandde op het wegdek.

De vrachtwagen reed over een rotonde in de richting van de Albert Heijn XL. In de bocht viel de container van de vrachtwagen. Voor zover bekend was er geen ander verkeer in de buurt.

De lading die op de weg viel, is overgeladen in een andere vrachtwagen.