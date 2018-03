'Nieuw bod op NAC-stadion is te laag', maar gemeente Breda wil wel in gesprek met horecaondernemer

BREDA - De gemeente Breda vindt het bod dat Ebert Dollevoet onlangs op het NAC-stadion deed te laag. Dat laat wethouder Arbouw desgevraagd schriftelijk aan Omroep Brabant weten. Wel wil hij namens Breda met de horecaondernemer om de tafel om diens plan te bespreken.

Ebert Dollevoet, eigenaar van NHG Horeca Group, deed eind februari een bod op het Rat Verlegh Stadion nadat de gemeente Breda twee andere partijen in december had afgewezen. Maar net als eind 2017 is nu ook het bod van Dollevoet niet toereikend voor de Bredase wethouder Arbouw.



Arbouw laat schriftelijk het volgende weten: 'Het bod van NHG is te laag. Uiteraard gaat de gemeente Breda altijd met geïnteresseerde partijen in gesprek, zo ook met NHG over de inhoud van hun plan.

'

Win-win situatie

"De bieding is wel belangrijk, maar alleen voor de korte termijn", zo reageert Ebert Dollevoet. "Maar mijn plan is juist financieel belangrijk voor de langere termijn. Als we die twee samen voegen, ontstaat er een win-win situatie. Alle partijen, dus de gemeente en zeker ook NAC, gaan daar beter van worden. Ik ben daarom blij dat ik mijn plan bij de gemeente kan toelichten. Dat plan bespreek ik voorlopig dan ook alleen met de gemeente Breda."



Opnieuw in beeld

Ebert Dollevoet liet in juni vorig jaar al doorschemeren dat hij interesse had in het NAC-stadion. De horecaondernemer zou er bijvoorbeeld evenementen willen organiseren. Namens zijn bedrijf NHG Horeca Group haakte hij vorig jaar bij een aanbesteding echter vroegtijdig af, omdat NAC ook zelf in de race was om het stadion te kopen. De ondernemer, die de horeca bij NAC al jaren exploiteert, wilde niet concurreren met de Bredase voetbalclub. Nadat de gemeente niet aan NAC wilde verkopen, is Dollevoet dus weer in beeld.