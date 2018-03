Waarom zaten er 300 kalfjes zo lang in één vrachtwagen? Partij voor de Dieren stelt Kamervragen

BREDA - 'Een grote schande', zo noemt Tweede Kamerlid Esther Ouwehand (PvdD) het ongeluk op de A16 bij Breda van vorige week, waarbij 108 jonge kalfjes om het leven kwamen. Ze heeft Kamervragen gesteld over de omstandigheden waarin de in totaal driehonderd kalfjes werden vervoerd. "Dit is dus hoe we met dieren omgaan in Nederland, dat is echt belachelijk."

Bij het ongeluk van vorige week, waarbij twee vrachtwagens op elkaar botsten, kantelde de veetruck. Daarbij kwamen 108 jonge kalfjes, afkomstig uit Noord-Ierland, direct om het leven. De 192 andere kalfjes werden langs de weg opgevangen en zijn later verder vervoerd.

Ouwehand vraagt zich vooral af hoe de omstandigheden van de dieren in de vrachtwagen waren. 'Voldeed het transport aan alle geldende regels? Zo ja, uit welke daadwerkelijk uitgevoerde controles zou dat moeten blijken?', zo vraagt ze aan minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

'Vervoerd in de vrieskou'

De kalfjes werden vorige week vervoerd terwijl het buiten aan het vriezen was. "Daar zijn geen regels voor, dat mag gewoon in Nederland. Maar dat kan natuurlijk niet."









"Dit soort berichten komen eigenlijk niet in het nieuws tot er een keer echt iets misgaat", zegt Ouwehand. "Uit heel Europa, zelfs uit Litouwen, worden de kalfjes door Nederland gesleept. Terwijl ze nog echt jong zijn en alleen weten hoe ze bij hun moeder moeten drinken."

Ouwehand wil dat kalfjes langer bij hun moeder blijven dan nu het geval is. Maar ook dat er beter gecontroleerd wordt op het veetransport. "Ik wil weten hoe koud het was onderweg, hoe lang ze al onderweg waren en of ze genoeg te drinken hadden."

'Dit is niet normaal, wel gebruikelijk'

Niet alleen Ouwehand maakt zich druk om het veetransport. Ook de Dierenbescherming vindt het niet normaal dat de dieren met zo veel tegelijk in één truck werden vervoerd. "Helaas is het gebruikelijk, maar door dit nieuws word je weer met je neus op de feiten gedrukt. Dit wil je niet: zulke verschrikkelijk kwetsbare dieren in één wagen. Daar word je niet vrolijk van."

Dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals noemt het transport van vorige week 'pure horror'. Niet alleen zij, maar vele anderen lieten via sociale media hun onvrede blijken.