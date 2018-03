Scholier Stijn (20) schreef Syrië-roman: 'Eén grote zooi en een gat in de markt'

DIESSEN - Zijn leeftijdgenoten spendeerden de zomervakantie waarschijnlijk aan urenlange sessies gamen, zwemmen of lummelen op een terrasje. Niet Stijn Rombouts. De 20-jarige vwo-student uit Diessen gebruikte de zes weken voor het schrijven van een roman over, nota bene, de Syriëcrisis. ‘Ik kon er niks over vinden. Toen bedacht ik me dat ik het net zo goed zelf kon doen.’

“Ik had tijd over tijdens de vakantie en zat buiten in de zon te lezen, vooral over IS en de situatie in Syrië”, vertelt Stijn. “Op een gegeven moment wist ik er zo veel van dat ik er een roman over wilde lezen. Ik ben gaan zoeken, maar kon er niks over vinden. Toen bedacht ik me dat ik het net zo goed zelf kon doen.”

Stijn blijkt niet alleen een gedisciplineerde schrijver, maar ook een pragmatist. “Ik was er midden in de vakantie al mee klaar en hoefde het boek daarna alleen nog maar te perfectioneren. Volgens mij is het ook een gat in de markt. Over de Syriëcrisis gaan boeken en films gemaakt worden. Het is één grote zooi waar alle ellende bij elkaar komt.”

Iets eigens

De Diessenaar, die zichzelf overigens allesbehalve bestempelt als boekenwurm, genoot van het proces. “Ik wist helemaal niet dat ik kón schrijven, maar het schrijfproces was heel leuk. Ik kan me een moment herinneren dat ik op de fiets zat en muziek luisterde toen er ineens een compleet gesprek in me opkwam tussen personages uit mijn boek. Zínnen lang. Toen heb ik snel m’n mobiel gepakt en alles opgeschreven in Notities. Uiteindelijk had ik een heleboel genoteerd, kris-kras door elkaar, en moest ik alles nog maar sorteren en aan elkaar schrijven.”

Zijn boek, Het Beloofde Land, gaat in grote lijnen over het Turkse meisje Meryem, dat door haar radicale vriend wordt overgehaald om naar Syrië te gaan, om daar te strijden met IS voor een kalifaat. Om zijn roman een persoonlijke touch te geven, verwerkte hij er verder liedjes in van zijn favoriete artiesten en verwijzingen naar grote Nederlandse namen als Mulisch en Reve. "Daardoor voelt het boek als iets eigens." De roman werd eind januari uitgegeven bij Boekscout.

Uitlaatklep

“Mensen moeten nu wel lachen als ik vertel wat ik later wil worden”, lacht Stijn. “Die gaan bijvoorbeeld uit van een baan in de journalistiek of als schrijver. Ik zou, als ik tijd én een interessant onderwerp heb, best nog een boek willen schrijven als creatieve uitlaatklep. Maar eigenlijk wil ik juist het bedrijf van mijn ouders overnemen. Die hebben een zaak in elastische kousen, haha!”