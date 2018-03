Fans Willem II eisen onmiddellijk ontslag trainer Erwin van de Looi

TILBURG - De supporters van Willem II eisen dat Erwin van de Looi en zijn assistenten per direct op non-actief worden gesteld. Er is dinsdagmiddag een statement aangeboden aan Paul Gerritse (voorzitter stichtingsbestuur), Peter Galle (supporterscoördinator) en Berry van Gool (algemeen directeur Willem II).

"Er moet een leider aan het roer komen die het team duidelijkheid verschaft en de spelers met passie en durf laat voetballen", zo staat er te lezen in het opgestelde document. "Dit had al veel eerder moeten gebeuren. Het was aan de leiding van Willem II, directie en RvC, om in te grijpen. Nu dit niet gebeurt, zijn de supporters genoodzaakt om in actie te komen."



De fans vinden dat Van de Looi geen binding heeft met de club of met de supporters. "Hij staat teleurgestelde supporters niet te woord en laat dit opknappen door een van de jongste spelers." Na de nederlaag in Den Haag, een paar weken geleden, werd de spelersbus opgewacht. Doelman Mattijs Branderhorst stond toen, als enige, de fans te woord.



"Erwin geeft wekelijks de selectie de schuld van het falen en geeft aan dat spelers niet naar hem luisteren", staat in het manifest. "Een goede trainer zorgt ervoor dat hij de spelers mee krijgt in zijn visie. Maar door de steeds veranderende tactiek van Erwin heeft hij een verlammende werking op de voltallige spelersgroep."De fans maken zich dus ernstige zorgen over de club. "Het is vijf voor twaalf. Er zijn nog acht finales te gaan. Acht finales waarin we punten moeten pakken om Willem II te behouden voor de eredivisie. Willem II streeft echter rechtstreeks af op de play-offs, of erger nog, directe degradatie.""Wij hoeven niet elke week te winnen. Wij willen wel een elftal dat vol strijd en passie het veld ingaat om het publiek voor zich te winnen. Een elftal dat duidelijk probeert te maken aan de tegenstander dat er niets te halen valt in het Koning Willem II Stadion. Een elftal dat speelt om te winnen, niet om niet te verliezen. Met de huidige technische staf gaat dit niet meer gebeuren."De tekst gaat verder onder de tweet.Eerder op de dag werd bekend dat de Willem II-fans komende zaterdag de eerste vijf minuten van het duel tegen PSV gaan boycotten, om zo het ongenoegen over de prestaties (en de trainer) duidelijk te maken.Als de clubleiding niet naar de fans luistert, en Van de Looi dus aan mag blijven, worden er de komende tijd geen uitwedstrijden meer bezocht door de supporters. Het statement wordt breed gedragen en is ondertekend door zowel de supportersclub van Willem II, Stichting Kingzine als Tilburg Tifosi.De club heeft zelf nog niet gereageerd op alle onrust. Een woordvoerder laat weten dat er intern over gesproken wordt, maar dat er op korte termijn geen reactie komt.