Een bijzondere verjaardag in Breda, Ad van Wanrooy viert de 25e verjaardag van zijn donorhart

BREDA - 'Hij heeft enorm geboft!', klinkt het uit de mond van Corina van Wanrooy uit Breda. Dinsdag is het precies 25 jaar geleden dat haar man Ad van Wanrooy een donorhart kreeg en daarmee aan de dood ontsnapte. Ad wordt binnenkort vijftig maar deze verjaardag gaat hem nog meer aan het hart. Een donorhart dat al een kwart eeuw functioneert, is dan ook best bijzonder.

In 1993 lag Ad kantje boord. Wat in eerste instantie leek op een hardnekkig griepje, bleek uiteindelijk een levensbedreigende aandoening aan zijn hart te zijn. "Op een gegeven moment wisten ze echt niet meer wat ze met hem aan moesten. Alle medicatie was uitgeprobeerd maar niks hielp. Een priester heeft hem toen bediend", vertelt Corina in tranen.



'Elke morgen blij dat ik er nog ben'

Uiteindelijk krabbelde Ad weer wat op maar zijn hart was ernstig aangetast. Ad van Wanrooy: "Ik kreeg een telefoontje en moest halsoverkop naar het Dijkzigt Ziekenhuis in Rotterdam. Daar kreeg ik op 6 maart om twaalf uur 's-nachts het donorhart. Sindsdien ben ik nog elke morgen blij dat ik er nog ben".



Ad heeft ook een spierziekte maar dat heeft niks te maken met zijn hart dat na 25 jaar nog steeds probleemloos tikt. "Mijn cardioloog heeft gezegd, jij ziet je dochter nog trouwen. Laten we het hopen", aldus van Wanrooy. Maar eerst viert hij dinsdag nog een feestje: "Het hele huis is versierd, zowel binnen als buiten, en vanavond komt de familie".



Corina en Ad weten niet wie de donor is. Ze zijn hem of haar intens dankbaar: "Het is in ieder geval een goed hart".