Dodelijk ongeval in Baarle-Nassau, inwoner Ulicoten hoort 80 uur taakstraf eisen

DEN BOSCH - Tegen een 48-jarige man uit Ulicoten is dinsdag in hoger beroep tachtig uur taakstraf geëist. De verdachte stond voor het gerechtshof in Den Bosch terecht voor een dodelijk verkeersongeval op zaterdagavond 21 juni 2014. Daarbij kwam een 23-jarige man uit het Belgische Meerle om het leven.

Behalve de taakstraf mag de man als het aan justitie ligt ook een jaar lang niet autorijden, met een proeftijd van twee jaar.

Het slachtoffer maakte deel uit van een groepje van vijf wandelaars, dat naast de onverlichte Molenbaan in Baarle-Nassau liep. De man uit Meerle werd geschept door een zwarte Opel, die werd bestuurd door de destijds 44-jarige man uit Ulicoten.

LEES OOK: Voetganger (23) uit Meerle doodgereden door auto in Baarle-Nassau

Weggedrag

De aanklager verwijt de verdachte gevaarlijk weggedrag en acht hem schuldig aan het dodelijke ongeval. Eerder werd de inwoner van Ulicoten vrijgesproken door de rechtbank in Breda.

Het is nog niet bekend wanneer het hof uitspraak doet.