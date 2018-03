Onderzoek naar bouwbedrijf na overlijden medewerker uit Oudenbosch, 'Ik heb er slecht van geslapen'

OUDENBOSCH - Het Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar bouwbedrijf Besix en de directeur. Vorig jaar overleed een man uit Oudenbosch terwijl hij voor het bedrijf aan het werk was. Volgens het OM heeft het bedrijf het leven van de Brabander in gevaar gebracht.

Een verzakte sluisdeur in het Limburgse Limmel moest in juli vorig jaar worden gerepareerd. De 52-jarige medewerker van het bouwbedrijf werd ingevlogen om de waterpoort te repareren. Maar bij de herstelwerkzaamheden ging er iets flink mis.

De man uit Oudenbosch viel van zo'n twintig meter hoogte naar beneden in het water van het Julianakanaal. Duikers kwamen te laat om de man nog te redden.

Bouwbedrijf schoot te kort

Bij de rechtbank van Den Bosch werd dinsdag gesproken over hoe dit ongeluk kon gebeuren. Volgens de officier van justitie is er door het bouwbedrijf te weinig gedaan om te voorkomen dat de Brabantse werknemer naar beneden kon vallen. Zo zou er volgens justitie geen gebruik zijn gemaakt van verplichte zekeringen of van een steiger, terwijl dat wel zou moeten.

Invallen bij Besix

De Arbeidsinspectie heeft een onderzoek gedaan naar het dodelijke bedrijfsongeval. Bovendien hebben ze op 15 november 2017 invallen gedaan bij het bedrijf in Barendrecht en in Limmel. Bij die invallen zijn diverse documenten in beslag genomen.

'Slecht van geslapen'

Directeur Ken W. van Besix liet dinsdag in de rechtbank weten dat hij is geschrokken door het strafrechtelijk onderzoek en de invallen. Volgens hem is het ongeluk weer opgerakeld. "Ik heb er slecht van geslapen, maar ik kan mezelf nog steeds in de spiegel aankijken", zei de directeur dinsdag.