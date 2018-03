Kluisjesroof bij filiaal Rabobank in Oudenbosch: 'Dan denk je dat je kostbaarheden veilig liggen'

OUDENBOSCH - Bij een filiaal van de Rabobank in Oudenbosch is een roof geweest. Meerdere kluisjes met waardevolle spullen van klanten zijn in het weekend leeggeroofd. Dat bevestigt de bank tegen Omroep Brabant.

De inbraak werd maandagmiddag ontdekt. De politie doet onderzoek naar de inbraak in de kluizenkelder van het bankfiliaal aan de Kade. Het pand moest tijdelijk door agenten worden bewaakt omdat de kluis niet meer dicht ging. Over de wijze waarop de kraak is uitgevoerd, wil de politie niets zeggen. "Maar deze inbraak is goed voorbereid en het werk van professionals. Je breekt niet zomaar in bij een bank", laat een woordvoerder weten.

Het is nog onduidelijk om hoeveel kluisjes het precies gaat. Een woordvoerder van de bank laat weten dat er op dit moment een inventarisatie wordt gemaakt van de schade.

'Ik had mijn kostbaarheden net zo goed thuis in een la kunnen leggen'

Een gedupeerde klant, die anoniem wil blijven, is enorm geschrokken van het nieuws. Hij is dinsdagavond door de Rabobank telefonisch op de hoogte gebracht van de kluisjesroof. Hij kreeg het idee dat de bank niet echt weet wat ze met de situatie aan moeten.

De man is mogelijk veel waardevolle spullen kwijt, maar wil daar niet verder op ingaan. "Dan denk je dat je spullen veilig liggen in het zwaarbeveiligde bankgebouw, maar ik had ze net zo goed thuis in de la kunnen leggen", zegt hij. "Er zaten spullen tussen met emotionele waarde. Ik hoop dat ze er nog iets van terugvinden."

De bank is dinsdag begonnen met het op de hoogte stellen van klanten die een locker hebben in het filiaal.

Vreemde figuren

De politie is op zoek naar getuigen. "We gaan ervan uit dat de dader of daders de boel vooraf hebben verkend. Oudenbosch is een kleine gemeenschap. Het moet zijn opgevallen als er zich vreemde figuren in de dagen of uren voor de inbraak hebben opgehouden in de buurt van de bank", aldus de politiewoordvoerder.

Mensen die iets gezien of gehoord hebben, kunnen zich bij de politie melden via 0900 – 8844 of via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000) of via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006.