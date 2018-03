Van Gerwen speelt niet één, maar twee avonden Premier League in Ahoy

ROTTERDAM - Michael van Gerwen speelt niet één, maar twee keer in Ahoy tijdens de Premier League of Darts. Naast de geplande avond op donderdag 19 april wordt een extra inhaalronde gespeeld op woensdag 18 april gespeeld in Rotterdam.

Op woensdag 18 april wordt een inhaalronde gespeeld. Die is noodzakelijk na de afgelasting van de ronde in het Exeter, vanwege de hevige sneeuw in Engeland.

Dartsbond PDC bekeek verschillende opties om de afgelaste avond in te halen en zag Rotterdam als beste mogelijkheid. Omdat de kaarten voor Rotterdam ontzettend snel waren uitverkocht, wil de PDC de Nederlandse dartsfans graag de mogelijkheid geven om alsnog de Premier League te bezoeken en de beste darters van de wereld aan het werk te zien.

De voorverkoop voor de extra Premier League-avond gaat vrijdag van start.