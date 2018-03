Twee leden Bredase Stadspartij opgestapt na onthullingen over lijsttrekker Paul de Jong

BREDA - Twee kandidaten van de Bredase Stadspartij zijn dinsdag opgestapt naar aanleiding van onthullingen van Omroep Brabant over lijsttrekker Paul de Jong. Hij wordt in verband gebracht met intimidatie, schulden en een horecaverbod. "Dit kwam heel heftig bij me binnen", zegt Birgit Giepmans, een van de opgestapte kandidaten.

"Ik ben ontzettend geschrokken van alles dat er over Paul naar buiten is gekomen", zegt de hoorbaar aangeslagen Giepmans. Zij en haar collega Mirjam van de Mortel stappen uit de Bredase Stadspartij. "Ik had niet op deze wending gerekend. Ik was er niet van op de hoogte en ik vind dat je als politicus wel op de hoogte moet zijn."

Niet betaalde rekeningen, schulden en horecaverbod

In de Bredase politiek, maar ook daarbuiten, gonst het van de verhalen over lijsttrekker Paul de Jong. Er wordt gesproken over bijvoorbeeld niet betaalde rekeningen, schulden en een horecaverbod. De Jong is niet van onbesproken gedrag, blijkt na onderzoek van Omroep Brabant.

Lijken uit de kast

Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2014 kwamen er een hoop lijken uit de kast over het criminele verleden van De Jong. Hij was toen tweede op de lijst van de partij Gemeentebelangen. De Jong zei toen dat hij zijn leven had gebeterd.

Leden lopen weg

Het opstappen van Birgit Giepmans is extra zuur voor de Bredase partij. Ze was bestuurslid en een van de oprichters. De andere leden, die al eerder openlijk afstand namen van De Jong, zijn Sander Diske van Dijk (nummer 7 op de lijst) Lars Hobma (nummer 10) en Hans Diepenhorst (nummer 17). Zij voelen zich allemaal misleid en gebruikt door De Jong.

Gemakkelijk op de lijst

De kandidaten waren ook erg verbaasd over het gemak waarmee ze op de lijst kwamen en het gebrek aan communicatie over de koers en de bedoeling van de partij.

'Duidelijk dat ik hier niks meer mee te maken heb'

Hans Diepenhorst laat het er niet bij zitten. Hij benaderde dinsdagavond nog het gemeentebestuur om te proberen zijn naam ook echt van de officiële kieslijst te verwijderen. "Zodat het voor de kiezers duidelijk is dat ik echt niks meer hiermee te maken heb", laat Diepenhorst weten.