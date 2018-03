Syrische vluchteling gaat politiek Heeze-Leende in: 'Ik wil iets terugdoen'

HEEZE-LEENDE - De Syrische vluchteling Mahmoud Bairah gaat de gemeentepolitiek in Heeze-Leende in voor de Lokale Liberale Partij. De sportinstructeur kwam vier jaar geleden in Heeze wonen. Inmiddels spreekt hij vloeiend Nederlands en is als statushouder in afwachting van een Nederlands paspoort.

"Ik vind het heel belangrijk om iets te doen, niet alleen voor mij, maar voor alle vluchtelingen. Ik vind het heel belangrijk om mijn mening te uiten en om niet alleen te nemen maar ook te geven", zegt de gemotiveerde 36-jarige sportinstructeur.



Omdat Bairah nog geen paspoort heeft kan er nog niet op hem gestemd worden.Hij zal de LLP dus vooral achter de schermen steunen.



Vrijheid

Als jonge jongen droomde Mahmoud al van een leven in een ander land: "Vroeger wilde ik naar Amerika, dat sprak enorm tot de verbeelding". Mahmoud voelde zich niet prettig in de dictatuur van Assad en vond de samenleving in Syrië te beklemmend. Uiteindelijk is hij voor de oorlog gevlucht. Nederland kende hij al: "Nederland is wel klein, maar iedereen kent het van de vrijheid die jullie hebben".



Mahmoud werkt in de avonduren in de sportschool. Daar heeft hij nu al fans: "Ik weet wel op wie ik nu ga stemmen", zeggen twee vrouwen lachend als ze hem voorbij lopen. Helaas voor hen, dat kan dus nog niet.



De politiek is helemaal nieuw voor Mahmoud. Hij heeft nog geen flauw idee hoe de democratie werkt. Daarom wil hij eerst een jaar meelopen en ervaring opdoen: "Ik wil iets terugdoen voor de maatschappij".

Onder de indruk

Fractieleider Geert Verzijden van de Lokale Liberale Partij is onder de indruk van de Syier: "Ik heb hem voor het eerst ontmoet op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Daar heeft hij heel zijn relaas gedaan, daar was ik van onder de indruk. Ik heb hem gevraagd omdat hij veel mogelijkheden heeft en erg veel zin heeft om de politiek in te gaan. We gaan ervoor"