M-side van FC Den Bosch blijft nog wel even dicht: 'Club was niet meer baas in eigen stadion'

DEN BOSCH - Ondermijnende criminaliteit, drugshandel en samenscholing waren voor burgemeester Mikkers en de politie reden de M-tribune van FC Den Bosch te sluiten en het supportershome te slopen. Dat bleek dinsdagavond bij de raadsvergadering van Den Bosch. Meerdere politieke partijen hadden vragen gesteld over de oostelijke tribune. Die was gesloten omdat die onveilig was. Maar volgens de burgemeester is er méér aan de hand: "De club was niet meer baas in eigen stadion."

Zowel de Bossche Volkspartij als Bosch Belang hadden vragen gesteld over de M-tribune. De tribune is gesloten omdat die is afgekeurd. Er zijn scheve trappen en hoogteverschillen in de treden en dat zorgt voor een onveilige situatie. De partijen vragen zich af waarom er geen kleine aanpassingen worden gedaan, zodat de tribune snel weer open kan.



Veilig voetbalavondje

Burgemeester Mikkers maakte tijdens de vergadering duidelijk dat dat niet gebeurt. "Belangrijk is dat we als gemeente samenwerken met FC Den Bosch en de supporters. Ons doel is een gastvrij en veilig voetbalavondje in Den Bosch te garanderen."



Mikkers wil niet precies zeggen waar het bij de ondermijning en samenscholing over gaat: "Dat is opsporingsinformatie, die mag ik niet delen. U moet me daarin vertrouwen."

Controleren

Raadslid Nol Roos van de Bossche Volkspartij nam met de antwoorden van de burgemeester geen genoegen: "Ik wil die rapporten zien. Ik zeg: controleren is beter dan geloven. Ik hoef geen naam, adres en woonplaats. Maar als er een paar individuen dingen doen die niet kunnen, moet je dan alle supporters straffen?"



En dat vragen ook Nick en Christian zich af. Ze zijn FC Den Bosch-supporter en ze keren na de raadsvergadering teleurgesteld naar huis. "Je weet nou nog niks", zegt Christian. "De burgemeester komt niet met feiten."



Ettertjes

Nick: "Wij willen wel graag weten welke aanwijzingen de burgemeester heeft. Want wij voelen ons altijd veilig, wij voelen ons thuis. Wij zijn niet, zoals genoemd wordt, de ettertjes. Wij voelen ons altijd veilig in De Vliert."



Kristian: "Ze hebben het over samenscholing. Maar een supportershome is toch juist voor samenscholing?"



De supporters moeten nog even wachten tot de M-tribune weer open kan, zegt burgemeester Mikkers: "Ik hoop zo snel mogelijk. Maar het is afhankelijk van de samenwerking met de club en de supporters."