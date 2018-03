Jonge vrouw naar ziekenhuis na aanrijding met auto in Tilburg, één verdachte is aangehouden

Een man werd opgepakt na de aanrijding. Het is onduidelijk of hij ook de bestuurder van de auto is. (Foto: Jack Brekelmans)

Op de Goirkestraat in Tilburg is dinsdagavond een jonge vrouw geschept door een auto. (Foto: Jack Brekelmans)

TILBURG - Een jonge vrouw is dinsdagavond in Tilburg aangereden door een auto. De fietser is direct per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Zo rond kwart voor tien 's avonds werd de vrouw geschept door een auto op de Goirkestraat. Vermoedelijk werd ze van achter geraakt.

Hoe het ondertussen met haar gaat, is onduidelijk. Een ambulance heeft de jongedame met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Man aangehouden

De politie kwam snel ter plaatse en heeft een man aangehouden. Het is niet duidelijk of hij ook de bestuurder van het voertuig was.

De Tilburgse Goirkestraat is ondertussen in beide richtingen afgesloten. De politie doet onderzoek naar het ongeval.