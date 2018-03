Leraren Brabantse basisscholen staken op 13 april weer

UTRECHT - Leraren van basisscholen in Brabant gaan op vrijdag 13 april opnieuw staken. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond. Ook leraren in Limburg leggen die dag volgens de bond het werk neer. De leraren in het basisonderwijs willen met de staking meer salaris afdwingen.

Het verschil tussen het salaris van leraren in het voortgezet onderwijs en het basisonderwijs is volgens de Algemene Onderwijsbond te groot. Dat maakt het werken als leraar op een basisschool niet aantrekkelijk. Waardoor leraren volgens de bond zouden overstappen naar het bedrijfsleven.

Ook moeten hogere salarissen ervoor zorgen dat studenten eerder kiezen voor de lerarenopleiding, de pabo. Zodat er ook in de toekomst voldoende leraren zijn. Vorig jaar staakten de leraren ook al twee keer voor meer salaris en een verlaging van de werkdruk.

LEES OOK: Druk, drukker, drukst met allemaal vrije kinderen: 'We hopen dat ze nog meer gaan staken'

Estafettestokje

Om het kabinet op te roepen meer geld te steken in het basisonderwijs leggen leraren in de provincies Utrecht, Noord-Holland en Flevoland al op 14 maart. Zij verzamelen zich die dag in Amsterdam voor een protestmars.

Aan het eind van die mars geven de leraren het estafettestokje door aan hun collega's in Brabant en Limburg.

LEES OOK: Wie zijn er de 'dupe' van de lerarenstaking? Opa en oma