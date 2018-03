Het smeult nog steeds in de Deurnese Peel, rook- en stankoverlast houdt aan

DEURNE - Het smeult nog steeds in natuurgebied de Deurnese Peel, zo waarschuwt de gemeente Deurne. In Neerkant en omgeving kunnen omwonenden daarom volgens de gemeente nog zeker enkele dagen last hebben van rook en stank. Donderdag brak er brand uit in het natuurgebied tussen Neerkant en Helenaveen. Het is nu wachten tot de natuur zijn werk doet en het smeulen stopt.

Wanneer het gaat regenen, gebeurt dit sneller. Medewerkers van Staatsbosbeheer houden nog steeds toezicht in het gebied. De rook is niet gevaarlijk, stelt de gemeente. “Maar rook is nooit gezond”, luidt de waarschuwing. “Blijf daarom zoveel mogelijk uit de rook.”





De gemeente roept iedereen op weg te blijven uit het gebied. Door de smeulende plekken en de rook is het er niet veilig.

Tweede brand in twee dagen

Maandag kwam de brandweer nog naar het natuurgebied om een paar kleine brandjes te blussen. Vorige week was het risico op natuurbranden in Zuidoost-Brabant erg groot vanwege de wind en droogte. Het was donderdag de tweede brand in de Deurnese Peel in twee dagen tijd.