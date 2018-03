Bestelbusje uitgebrand in Den Bosch

DEN BOSCH - Een busje dat geparkeerd stond aan de Pieter Langendijksingel in Den Bosch is dinsdagnacht door brand verwoest. De oorzaak van de brand is niet bekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten.





De melding van de brand kwam na vier uur bij de brandweer binnen. Toen zij ter plekke kwamen, stond de bus al helemaal in brand.





Eind vorig jaar gingen in dezelfde buurt verschillende auto`s en bestelbusjes van dakdekkers in vlammen op. Of deze hier iets mee te maken heeft, is niet bekend.

De politie onderzoekt de brand.