Weer vakantiehuisjes in brand op vakantiepark Beekse Bergen, mogelijk brandstichting

HILVARENBEEK - In drie chalets op vakantiepark Beekse Bergen in Hilvarenbeek heeft woensdagochtend brand gewoed. De politie onderzoekt of het gaat om brandstichting.

De brand begon rond zes uur in één vakantiehuisje en sloeg over naar twee omliggende huisjes. Volgens een woordvoerder van het park is de schade zo groot dat de huisjes onbewoonbaar zijn. Op het moment van de brand waren geen mensen in de chalets aanwezig.

Eerder ook al raak

Eind januari was er ook al brand in een huisje op het park. Het vuur ontstond na een inbraak. Er is aangifte gedaan van brandstichting. Ook die brand was op een woensdagochtend rond zes uur. "Dat is opmerkelijk. We onderzoeken of de branden met elkaar te maken hebben", vertelt een politiewoordvoerder.