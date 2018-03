Gedupeerden kraak Rabobank moeten kunnen bewijzen wat in kluisje lag

OUDENBOSCH - Gedupeerde klanten van de kluisjesroof in de Rabobank in Oudenbosch zullen moeten aantonen wat erin zat om de schade vergoed te krijgen. Dat heeft directievoorzitter Johan Staes van Rabobank West-Brabant-Noord woensdagmiddag tegen Omroep Brabant. "We kunnen klanten niet op hun blauwe ogen geloven", aldus Staes.

Bovendien is de inhoud van de persoonlijke kluis tot 45.000 euro verzekerd. Voor het bedrag daarboven is geen vergoeding vanuit de bank. Volgens Staes worden alle klanten volgende week via een brief uitgenodigd om te bespreken wat er gestolen is.

Bewijslast

"Klant voor klant gaan we met mensen in gesprek. Dat wordt een militaire operatie", aldus de directievoorzitter. Gedupeerden moeten kunnen bewijzen wat voor waardevolle spullen in hun safeloket lagen. Dat kan op verschillende manieren, zoals foto's. "Want wij weten niet wat er in hun kluisje zit."

LEES OOK: Klanten woedend na kluisjesroof bij Rabobank Oudenbosch: 'Die van mij lag bomvol met goud'

In de loop van maandagmiddag werd ontdekt dat de kluisjes in het bankgebouw waren leeggeroofd. Dat gebeurde toen een medewerker met een klant naar de kluisruimte ging. "Toen hebben we meteen de politie ingeschakeld en zijn verschillende protocollen in werking gesteld", aldus Staes.

Klanten gebeld

Pas dinsdagmiddag is de bank met zijn honderden kluisjes door de politie vrijgegeven. "Toen konden we ook aan onze beloperatie beginnen. We hebben toen al veel klanten op de hoogte gebracht van de diefstal."

Volgens Staes zijn het persoonlijke drama's. "Sommige mensen zijn heel boos andere klanten kunnen geen woord meer uitbrengen nadat ze het slechte nieuws hebben gehoord. Het is echt heftig." De bank probeert het zo goed mogelijk op te lossen met de klanten. "We begrijpen dat dit een enorme impact heeft op de klanten."

LEES OOK: Kluisjesroof bij filiaal Rabobank in Oudenbosch: 'Dan denk je dat je kostbaarheden veilig liggen'

Banken in Nederland bieden steeds minder vaak kluisjes aan klanten aan. De service is te duur geworden, zo lieten verschillende banken enkele jaren geleden al weten. Ook bij de Rabobank in Oudenbosch konden nieuwe klanten geen kluisje meer huren. Volgens de directievoorzitter wil het 'ontmoedigingsbeleid' niet zeggen dat er bezuinigd is op de beveiliging.

Hoe de dieven de bank binnen zijn gekomen, is onderwerp van onderzoek. "We hopen dat de dieven snel gepakt worden, want daar ligt de echte oorzaak", aldus Staes.