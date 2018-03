Willem II noemt actie supporters 'onmenselijk en ongepast', trainer Erwin van de Looi blijft aan

TILBURG - Erwin van de Looi blijft gewoon aan als hoofdtrainer van Willem II. Fans van de Tilburgse club eisen het vertrek van de oefenmeester, maar daar gaat de club niet in mee. In een reactie noemt Willem II de aanval op Van de Looi zelfs 'onmenselijk en ongepast'.

De directie en raad van commissarissen is er niet van overtuigd dat het vertrek van de volledige technische staf 'het gewenste effect zal hebben'. "Diverse clubs hebben een dergelijke stap reeds achter de rug, maar de gewenste ommekeur is vooralsnog achterwege gebleven. Het belang van de club en de benoemde doelen stellen we centraal en daar moet alles voor wijken", schrijft de club in een statement.

De club had op dinsdag graag met een afvaardiging van de supportersgeledingen in gesprek gegaan. "Helaas is er niet gekozen voor overleg en is er eenzijdig en direct voor de genoemde acties en communicatie gekozen. Wij vinden het onmenselijk, ongepast en niet 'des Willem II' dat er zó op de man gespeeld wordt."

De tekst gaat verder onder de tweet.





Zorgen

De club deelt de geuite zorgen. "Op dit moment ligt de volledige focus van de hele club op het veiligstellen van het eredivisieschap. Naast deze primaire doelstelling van eredivisievoetbal, is er ook aandacht voor de secundaire doelstelling van het gewenste spel. Helaas hebben we de laatste tijd moeite gehad om het gewenste, verzorgde en aanvallende voetbal waar Willem II voor staat ten tonele te brengen."

"Iedereen probeert week in week uit met elkaar tot betere prestaties te komen. Uiteraard leiden deze inspanningen niet altijd tot het gewenste resultaat. De huidige vijftiende positie is zorgelijk en gaat nog een aantal spannende weken opleveren. Ditzelfde geldt uiteraard ook voor onze concurrenten. We moeten echter niet vergeten dat we nog immer 5/6 punten los staan van de drie teams onder de rode streep, een beter doelsaldo hebben en daarmee alles in eigen hand hebben."

LEES OOK: Fans Willem II eisen onmiddellijk ontslag trainer Erwin van de Looi

De club eindigt met waardering en irritatie. "We waarderen de grote betrokkenheid bij de club, we hebben begrip voor de geuite zorgen en nemen die mee in onze dagelijkse werkzaamheden, maar we betreuren de voorgenomen acties en de geëiste oplossingsrichting. Tot slot vragen we aan iedereen om de club de resterende wedstrijden op positieve wijze te ondersteunen."