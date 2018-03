Man die illegaal vuurwerk per post naar klanten verstuurde krijgt twee jaar celstraf

BREDA - Een man uit Breda die via internet illegaal vuurwerk verkocht aan klanten in Nederland is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van bijna twee jaar. De handelaar moet ruim zeven maanden brommen. De rest van de straf krijgt hij als hij opnieuw in de fout gaat tijdens zijn proeftijd van twee jaar. Ook is een taakstraf opgelegd van 160 uur.

De 28-jarige man uit Breda had in 2010 en 2011 een webshop. Samen met een andere man verkocht hij vuurwerk dat in Nederland verboden is. Het vuurwerk werd daarom in Polen besteld. De man liet het vuurwerk vanuit Polen door verschillende pakketdiensten bij de klanten bezorgen. Op de verpakkingen stond niet vermeld dat het om vuurwerk ging.

Onschuld

Op deze manier bediende hij naar eigen zeggen meer dan honderd adressen, vooral in Breda en Etten-Leur. “Ik heb niks gevaarlijks gedaan. Het vuurwerk was allemaal gekeurd, er kwam geen vuur in de buurt”, vertelde de man eerder tegen Omroep Brabant.

In 2010 zat hij twee maanden in voorarrest vanwege de vuurwerkhandel. Dat hij een jaar later opnieuw in de fout ging, bewijst volgens het hof in Den Bosch dat hij overtuigd is van zijn gelijk dat het niet gevaarlijk is. Het gerechtshof vindt wel dat de man gevaarlijk heeft gehandeld.