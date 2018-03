Skeelerende man zonder reden door drie voorbijgangers onderuit geschopt en geslagen

DEN BOSCH - Een man die op skeelers zijn hond in Den Bosch aan het uitlaten was, is door drie voorbijgangers onderuit geschopt en daarna geslagen. De verwondingen waren zo ernstig dat hij naar het ziekenhuis moest.

Het voorval gebeurde dinsdagavond aan de Burgemeester Godschalxstraat. Ter hoogte van een bushalte werd hij zonder reden onderuit geschopt. "Blijkbaar vonden de drie daders dit niet genoeg en werd het slachtoffer, toen deze op de grond lag, door twee van hen geslagen en geschopt", schrijft de politie op Facebook.

Spugen

Net voordat de fietsers wegfietsten, werd het slachtoffer nog in zijn gezicht gespuugd en werd zijn telefoon afgepakt. De telefoon werd vervolgens iets verderop op de grond kapot gegooid.

De politie roept getuigen op zich te melden.