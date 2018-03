Twee verdachten zware mishandeling van Jean Paul op Stratumseind Eindhoven opgepakt

EINDHOVEN - De politie heeft woensdag twee mannen opgepakt die worden verdacht van de zware mishandeling van een 25-jarige man uit Zuidland. Het slachtoffer werd in de nacht van 19 op 20 januari in elkaar geslagen op Stratumseind in Eindhoven. De verdachten zijn een 34-jarige Eindhovenaar en een 27-jarige man uit Best.

De recherche sprak diverse mensen in het uitgaansleven en bekeek alle beeldmateriaal van de camera’s in het uitgaansgebied die van belang konden zijn. De beelden werden ook getoond in het programma Opsporing Verzocht. Daarbij werden ook opnames vrijgegeven van personen die mogelijk bij de verdachten hoorden terwijl deze net een café verlieten.



Tips

De uitzending leverde tientallen reacties op die vervolgens door het rechercheteam zijn onderzocht. Dat leverde snel duidelijkheid op over de identiteit van deze personen. Uiteindelijk heeft het uitvoerige recherchewerk, in combinatie met de reacties naar aanleiding van Opsporing Verzocht, geleid tot de aanhouding van de twee verdachten. Beide mannen zitten vast voor verder onderzoek.

Botbreuken

Het slachtoffer, Jean Paul Kers, had zich het weekendje weg met zijn voetbalteam in de omgeving van Eindhoven heel anders voorgesteld. Een gezellig avondje bier drinken op het Stratumseind eindigde voor hem die vrijdagnacht rond halfvijf met zeven breuken in zijn gezicht. 'Ik kan me niet veel herinneren", vertelt het slachtoffer later.

Jean Paul werd in de buurt van club Rouge zwaar mishandeld. Hij werd neergeslagen, met waarschijnlijk iets als een stalen pijp of boksbeugel. Hij hield er zeven breuken aan over in zijn gezicht bij zijn jukbeen, kaakbeen, oogkas en neus.

