'Drugsopa' Jan B. veroordeeld tot 108 dagen cel

BREDA - ‘Drugsopa’ Jan B. uit Wernhout is woensdag door de rechtbank in Breda veroordeeld tot 108 dagen gevangenisstraf. Er was drie jaar cel tegen de 78-jarige man geëist.

B. werd door de rechter schuldig bevonden aan het telen van 504 hennepplanten en het voorhanden hebben van 570 gram MDMA. Hij werd vrijgesproken van drugsproductie en bovendien hield de rechtbank rekening met de leeftijd van B. én de ‘forse overschrijding van de redelijke termijn’. De zaak dateert namelijk uit 2012. In een reactie laat het Openbaar Ministerie weten het vonnis te bestuderen.

Jan B. - niet te verwarren met de wapenhandelaar uit Hulten - wordt al zeker twintig jaar genoemd bij drugszaken, waaronder de geruchtmakende Yorkzaak. In 1998 kreeg hij een paar maanden cel voor drugsfeiten. Het hof in Den Bosch gaf hem in 2002 voor vergelijkbare zaken opnieuw celstraf. In 2007 kreeg hij acht maanden cel. In 2009 kreeg hij een jaar cel. In 2015 kreeg hij cel van vier maanden in Den Haag. Allemaal drugszaken.

Begin 2017 is hij gepakt voor de megavondst van 4000 kilo coke op grensovergang Hazeldonk. Tot 2 april vorig jaar zat hij daarna vast. Die zaak is nog in onderzoek en wordt misschien wel de volgende rechtszaak voor de 78-jarige man.

