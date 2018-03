Wie kan Barabbas ook spelen? Vijf opties nu Marco Kroon bedankt voor de eer

DEN BOSCH - Marco Kroon, militair en drager van de Willemsorde, is gevraagd om de rol van Barabbas op zich te nemen tijdens 'The Passion' van de EO. Nu hij bedankt heeft voor de eer, heeft Brabant nog wel een paar geschikte kandidaten, want: ook in opspraak geraakt.

De ranglijst is opgesteld in volstrekt willekeurige volgorde. Evenals de de wijze waarop deze mensen afgelopen tijd in het nieuws kwamen door hun omstreden gedrag. Maar als de EO nog acteurs met een randje zoekt, zouden onderstaande figuren een goede keuze zijn!

1. Boef

De rapper haalde het nieuws met zijn vrouw onvriendelijke uitspraken rond de jaarwisseling. 'Kechs' noemde hij ze, straattaal voor hoeren. Maar Boef maakte een geslaagd muzikaal excuus. De verdienstelijke kniebuiging werd door het Nederlandse publiek gewaardeerd, toch blijft er een zweem van rebellie rondom de muzikant hangen.

2. Stefan Huisman

Vrouwonvriendelijk gedrag was ook de reden waarom de burgemeester van Oosterhout de laan werd uitgestuurd. Losse handjes, losse zeden en een slok te veel op tijdens de kerstborrel. Een burgemeester onwaardig, zo concludeerde ook hijzelf. Huisman zou zijn wachtgeld enigszins kunnen waarmaken door als ex-ambtenaar een keertje onbezoldigd aan de slag te gaan.

3. Kempi

Tja, Kempi. Zowel onverbeterlijk getalenteerd als zelfdestructief. Bivakkeerde na zijn misdragingen te vaak in de cel om zijn muzikale loopbaan een goede voortzetting te geven. Schijnt nu het licht te hebben gezien als vrome moslim, maar ook zo iemand zou niet misstaan in een verder christelijke omgeving waar het vooral draait om geloof. En wij geloven toch nog stiekem wel een beetje in Kempi.

4. Karel van Roosmalen

Over het christelijke geloof en de wijze dit te belijden, worden al sinds het bestaan van de kerk hevige twisten gevoerd. Ook in Reusel. Daar hadden de parochianen het helemaal gehad met hun pastoor Van Roosmalen. De geestelijke voorganger toonde zich vaak roomser dan de paus terwijl ze in de Kempen allang in 2018 leven.

5. Stijn Vreven

Een 'Vlaamse indiaan' als Barabbas? Het zou zomaar kunnen. Een verwoede regendans langs de voetbalvelden hebben we al vaker kunnen aanschouwen van deze NAC-trainer. Oprecht is zijn woede, zijn verbijstering. Even eerlijk en gemeend zijn daarna zijn nederige excuses en verontschuldigingen. Daar is niets aan gespeeld, dus een acteur is Vreven niet echt. Maar dat maakt hem niet minder geloofwaardig als Barabbas.