Expats mogen stemmen maar worden compleet vergeten bij verkiezingen: 'We need information!'

EINDHOVEN - De informatievoorziening aan expats in Eindhoven voor de gemeenteraadsverkiezingen is onder de maat. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant. Slechts 4 van de 16 partijen hebben een Engelstalig verkiezingsprogramma op hun website staan. Praveen Kypa, expat uit India: “Sommigen weten niet eens dat ze mógen stemmen.”

Hij woont en werkt sinds twaalf jaar in Eindhoven. De 38-jarige Praveen heeft dus al een aantal verkiezingen meegemaakt. Hij beseft hoe belangrijk zijn stem is, maar weet ook dat veel andere expats dat zich niet realiseren. Hij probeert zoveel mogelijk expats naar de stembus te krijgen op 21 maart. “But we need information!”, is de noodkreet van Praveen. Hij is één van de meer dan 18.000 internationals die mogen stemmen in de gemeente Eindhoven.

Een rondgang langs de websites van de zestien Eindhovense politieke partijen leert dat slechts vier partijen twee weken voor de verkiezingen een Engelstalig verkiezingsprogramma online hebben staan (D66, Leefbaar Eindhoven, SP, GroenLinks). Twee andere partijen (CDA en Ouderen Appèl Eindhoven) geven wel aan een Engelstalige samenvatting beschikbaar te hebben, maar online zijn die niet terug te vinden.

De gemeente Eindhoven laat weten dat het aan de politieke partijen zelf is of ze de verkiezingscampagne ook in het Engels doen, zodat expats op de hoogte zijn. “We hebben wel een Engelstalige stemwijzer gemaakt.”

Gefundeerde stem

Lijst Pim Fortuyn Eindhoven heeft bewust geen Engelstalig verkiezingsprogramma gemaakt. “Veel expats zijn de Nederlandse taal redelijk machtig”, zegt partijvoorzitter Charles Stroek. “En als je geen Nederlands verstaat of kunt lezen, op basis waarvan kun je dan een gefundeerde stem uitbrengen?”

Niet slim, vindt Miriam Frosi, nummer vier op de lijst van het CDA. Zelf kwam ze jaren geleden vanuit Italië naar Nederland. “Mijn motto is: Eindhoven is een stad waar iedereen mee mag doen. Ook mensen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn”, zegt ze. “Bovendien gaat het om 4,5 van de 45 beschikbare zetels.”

Nederlandse brief met stempas

Niet alleen verkiezingsprogramma’s zijn moeilijk te vinden in het Engels. Praveen: “Zelfs de brief met de stempas was volledig in het Nederlands. Ik heb een foto van de brief in een WhatsApp-groep gestuurd voor expats uit India met de boodschap: niet weggooien, deze is belangrijk!”

Kris de Prins, directeur van het Holland Expat Centre in Eindhoven, herkent het probleem van de Indiër. “De informatievoorziening in brede zin zou sowieso meertalig moeten zijn. Bijvoorbeeld websites van gemeenten en van het Rijk. En de bewegwijzering.”