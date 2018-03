Wat als jouw kluisje wordt leeggeroofd? Banken keren verschillende bedragen uit

'Wegens omstandigheden gesloten', de Rabobank in Oudenbosch. (foto: Martijn de Bruin)

OUDENBOSCH - Met de kluisjesroof in Oudenbosch net achter de rug, rijst de vraag hoe het zit met opgeslagen kostbaarheden. Zeker als die worden bewaard in een kluisje. Er zijn namelijk grote verschillen tussen waar je kluisje staat. “Thuis is het allemaal heel duidelijk.”

Meerdere kluisjes met waardevolle spullen zijn het afgelopen weekend leeggeroofd bij een filiaal van de Rabobank in Oudenbosch. Directievoorzitter John Staes van Rabobank West-Brabant-Noord zegt nu dat de kluisjes tot 45.000 euro zijn verzekerd.

Dat wil zeggen dat alles boven dat bedrag niet wordt vergoed door de bank. Zo werkt het bij de Rabobank, maar als je een kluisje huurt bij een andere bank of bij een ander bedrijf, dan zijn de spelregels weer compleet anders.

Verzekering van je kluisje

Als je een kluisje huurt bij ING, ben je tot 'maar' 25.000 euro verzekerd. Dat is een stuk minder dan de 45.000 euro van de Rabobank. ABN AMRO hanteert een bedrag van 50.000 euro. Bij alle banken is het wel zo dat als er iets met je kluisje gebeurt, dat je dan moet aantonen wat er precies weg is.

"Dan moet je denken aan aankoopbewijzen, taxatiebewijzen van juwelen, dat soort zaken", zegt Jarco de Swart van ABN AMRO.

Geld kwijt?

Maar hoe toon je achteraf aan dat er geld in je kluisje lag? Daar hebben ze bij ABN AMRO geen antwoord op. "Ja, dat is een lastige", zegt De Swart.

"Wij vergoeden alleen als je aannemelijk kunt maken dat iets weg is." Dat is precies wat ze bij ING ook zeggen: "Vermissing van de kluisinhoud dient door de huurder onomstotelijk te worden bewezen."

Kosten kluisje

Niet alleen qua verzekeringen, ook wat betreft de kosten van een kluisje huren, zitten er flinke verschillen tussen banken. De huurprijs van een kluis bij ING begint vanaf € 16,75 per kwartaal. Wil je een grotere kluis, dan kan de prijs oplopen tot € 107,25 per kwartaal.

Bij ABN AMRO begint de huur vanaf 44 euro per jaar. De Rabobank noemt op haar site geen prijzen omdat de kosten en formaten van kluizen per vestiging verschillen en ieder jaar wordt aangepast.

LEES OOK: Gedupeerden kraak Rabobank moeten kunnen bewijzen wat in kluisje lag

Verschillen tussen banken is niet gek

Rudi Buis van het Verbond van Verzekeraars vindt het niet gek dat de voorwaarden zo verschillen per bank. "Het kluisje is natuurlijk onderdeel van de bank. Dan val je onder de voorwaarden van de bank en die mogen ze zelf bepalen", zegt Buis.

Naast banken kun je je kostbaarheden ook onderbrengen in kluizen van bedrijven.

Kluisbedrijven

Kluis van het Zuiden, De Nederlandse Kluis en Bankkluisje Huren zijn slechts een paar voorbeelden van bedrijven die kluisruimte aanbieden. De prijzen liggen over het algemeen wel een stuk hoger dan bij de bank.

Zo beginnen de prijzen vanaf 100 tot 150 euro per jaar voor een klein kluisje. Maar dat kan oplopen tot honderden euro's. Als er iets mis gaat met je kluis, moet je ook daar aantonen wat er precies in je kluis ligt.

Thuis bewaren

Natuurlijk kun je ook nog altijd thuis een kluisje neerzetten en daar je waardevolle spullen in bewaren. "Dat moet je dan wel aangeven bij je verzekeraar", zegt Rudi Buis van het Verbond voor Verzekeraars. "Want je bewaart in dat kluisje natuurlijk geen potloden en dat wil je verzekeraar weten."

"Als je iets waardevols hebt, bel dan je verzekeraar. Liever dat je premie iets omhoog gaat dan dat je kluisje wordt leeggeroofd en dat je verzekeraar dan zegt: 'Daar weten wij niks van af'."









Vijf tips voor je kluisje

Huur je nu een kluisje? Of mocht je besluiten om een kluisje te huren? Dan heeft het Verbond van Verzekeraars en hebben de diverse bedrijven nog vijf tips die je in je achterhoofd kunt houden:

Lees de voorwaarden

Als je een kluis huurt bij een bedrijf of bij een bank, lees dan de huurovereenkomst of de algemene voorwaarden eens goed door over wat je nou precies vergoed krijgt als er iets mis gaat. De bedragen waarvoor je verzekerd bent verschillen bij ieder bedrijf.



Geef het door

Heb je thuis een kluisje, geef dit dan door aan je verzekeraar. Je verzekeraar wil namelijk weten of je een kluisje in huis hebt en wat je hierin bewaart. Bovendien is het misschien handig om kostbaarheden extra te laten verzekeren, bijvoorbeeld je dure juwelen.



Leg het vast

Als je dure juwelen of een bijzondere postzegelverzameling in je kluis bewaart, probeer dan een bewijs hiervan te bewaren, bijvoorbeeld een aankoopbewijs of een taxatierapport. Maak foto's van je kluis met de inhoud. Mocht er dan iets gebeuren, dan kun je altijd een bewijsje overhandigen.



Vergelijk de kluisjes en spaarmogelijkheden

De prijsverschillen en verzekeringsvoorwaarden van het huren van kluisjes verschillen ontzettend. Bovendien kan het zo maar zijn dat je sommige waardevolle spullen liever in huis hebt liggen. Vergelijk daarom de mogelijkheden.



Wat doe je met geld?

Zowel Rabobank, ABN AMRO als ING geven aan dat als er iets gebeurt met je kluis, dat je moet kunnen aantonen wat er dan precies weg is. Jarco de Swart van ABN AMRO zegt dat het heel moeilijk is om te bewijzen dat een hoeveelheid geld weg is.