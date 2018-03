Michael van Gerwen gaat na teleurstellende week voor zestiende zege op rij tegen Simon Whitlock

LEEDS - De Premier League of Darts dendert, na een onverwachte tussenstop vorige week, door en stopt deze week in Leeds. Michael van Gerwen staat in de First Direct Arena tegenover de verrassend goed presterende Simon Whitlock, die na vier weken op een keurige derde plek staat in de Premier League of Darts.

Vorige week zou er eigenlijk gespeeld worden in Exeter, maar door het extreme weer werd dat afgelast door de PDC. "Het was teleurstellend dat we vorige week niet konden spelen in Exeter", zegt Van Gerwen op de persconferentie voorafgaand aan de vijfde speelronde. Van Gerwen gaat verder: "Daarna verloor ik van Jeffrey (De Zwaan, red.) op de UK Open, maar dit is weer een nieuwe dag en ik kijk er naar uit om tegen Whitlock te spelen."





Ahoy Rotterdam

De dartsbond heeft inmiddels bekend gemaakt dat er op woensdag 18 april een extra avond in Ahoy Rotterdam komt. Die is noodzakelijk na de afgelasting van de ronde in het Exeter, vanwege de hevige sneeuw in Engeland.

Onderling resultaat

Op papier lijkt het een lastige wedstrijd voor Van Gerwen, maar kijkend naar het onderlinge resultaat tussen beide heren kan er geconcludeerd worden dat Whitlock moeite heeft of 'Mighty Mike' te verslaan. De afgelopen vijftien wedstrijden trok Van Gerwen telkens aan het langste eind. De Australiër wist op een televisietoernooi pas één keer te winnen van Van Gerwen. Dat was tijdens de Premier League in 2013.

Leeds

De First Direct Arena is voor de vijfde keer het decor voor een Premier League-avond. In de vier voorgaande wedstrijden in Leeds wist Van Gerwen drie keer te winnen. James Wade wist in 2016 ‘de groene sloopkogel’ uit Vlijmen wél te verslaan in Leeds (7-4).