Verdachte van onderuit trappen peuter (2) nog drie maanden in de cel

ROSMALEN - De man die wordt verdacht van het onderuit trappen van een peuter (2) in Rosmalen, blijft nog minimaal negentig dagen langer vastzitten. Dat laat de rechtbank in Den Bosch weten.

De peuter werd op 12 februari in de rug geschopt in de Aldi aan de Molenhoekpassage. Een week later werd de huidige verdachte aangehouden. De man zou eerder ook al een vierjarig kind in het gezicht hebben geslagen.

De verdachte zou volgens de politie kampen met psychische problemen en is bekend bij hulpverleners.