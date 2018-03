Marco Kroon ziet af van rol in The Passion, EO moet op zoek naar andere Barabbas

DEN BOSCH - Marco Kroon gaat niet de rol van Barabbas spelen in The Passion, het muzikale spektakel rond de kruisiging en wederopstanding van Jezus Christus. Volgens zijn manager komt het niet uit, zo bevestigt hij een bericht van RTL Boulevard.

Een woordvoerder van de EO gaat verder niet in op de selectieprocedure. "We hebben zoals altijd wat ijzers in het vuur", laat hij weten zonder namen te willen noemen. Barabbas is de misdadiger die volgens de Bijbel werd vrijgelaten in plaats van Jezus.

Kroon, onderscheiden met de Willemsorde, maakte vorige maand bekend dat hij in 2007 in Afghanistan een man doodde die hem eerder gevangen had gehouden en gemarteld. Naar het geweldsincident doet het OM onderzoek.

Opspraak

De bijrol van Barabbas werd eerder vervuld door onder anderen turner Yuri van Gelder, dj Dave Roelvink en wielrenner Thomas Dekker. Ook zij waren om verschillende redenen in opspraak geraakt.

