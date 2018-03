Moderne plantenteelt letterlijk op hoog niveau in Eindhoven

EINDHOVEN - Op de bovenste verdieping van de voormalige Philips Energiecentrale bij Strijp-T in Eindhoven wordt hard gewerkt aan de opbouw van een nieuw bedrijf, Seven Steps to Heaven. Het bedrijf wil de volgende stap zetten in het telen van planten onder LED-licht.

De initiatiefnemers zijn geen onbekenden op dit gebied: Gertjan en Lianne Meeuws die 13 jaar geleden aan de basis stonden van Plantlab.



Luchtbehandeling

Plantlab groeide uit tot een heus bedrijf, dat nu is gevestigd in de voormalige De Gruyterfabriek in Den Bosch. Na een conflict sloegen Gertjan en Lianne een andere weg in, wat nu heeft geresulteerd in Seven Steps to Heaven. Het bedrijf heeft de techniek van plantenteelt verder ontwikkeld, vooral op het gebied van de luchtbehandeling. Want luchtvochtigheid en verdamping blijken veel bepalender te zijn voor een goede plantenteelt dan eerder werd aangenomen.



Het gebruik van een plenum maakt het verschil. Dit apparaat blaast heel geleidelijk een constante luchtstroom door de lange teeltruimte, waardoor alle planten dezelfde temperatuur en luchtvochtigheid krijgen.



Etalage

De teeltruimte op de bovenste verdieping van de voormalige energiecentrale in Eindhoven is eigenlijk een soort etalage. Het bedrijf wil daar haar klanten laten zien hoe plantenteelt onder LED-licht nog beter kan worden geconditioneerd. Seven Steps to Heaven wil deze systemen wereldwijd verkopen. Want met dit systeem kan in principe op elke plek op aarde voedsel worden verbouwd.