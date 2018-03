Alles behalve saai: een dag mee op werkbezoek met Wim van de Donk

WERKENDAM - Uren luisteren naar mensen die allemaal je aandacht willen hebben. Uren luisteren naar opmerkingen, verhalen, vragen en suggesties. Commissaris van de Koning Wim van de Donk is bezig met een serie werkbezoeken aan het Land van Heusden en Altena. Zulke bezoeken trekken normaliter nauwelijks tot geen mediabelangstelling omdat ze ambtelijk, slaapverwekkend en oersaai zouden zijn. Een ochtend op pad met ‘Turbo Wim’ doet die vooringenomenheid heel snel verdwijnen.

Het is negen uur als de bolide met Wim van de Donk arriveert bij het gemeentehuis van Werkendam. Het werkbezoek staat in het teken van afscheid nemen omdat op 1 januari 2019 de nu nog zelfstandige gemeenten Woudrichem, Aalburg en Werkendam dan fuseren tot de nieuwe gemeente Altena. Op de stoep van het gemeentehuis wordt de CvdK ontvangen door de burgemeester, daarna start direct een eerste besloten gesprek.

Om halftien praat Van de Donk met de fractievoorzitters van de Werkendamse politiek en die hebben veel vragen en opmerkingen. “Ik wil dat hij aandacht heeft voor de bereikbaarheid van de regio”, zegt Hermen Vreugdenhil van de ChristenUnie.

En we gaan weer verder.......

Na een half uur intensief vergaderen wordt Van de Donk in een busje gestopt om twee maritieme bedrijven te gaan bezoeken. Elk bedrijf heeft een wervelende presentatie klaar staan, uiteraard veel koffie en iets lekkers op tafel. Van de Donk krijgt veel te horen.

Zo lobbyen de bedrijven en de gemeente voor de aanleg van een nieuwe haven. Beloven kan hij echter niets, maar het onderwerp meenemen om het bijvoorbeeld onder de aandacht te brengen in Europa kan hij wel. "Dit is het Brainport van de Maritieme industrie", zegt Van de Donk. "Dat zouden we meer mogen uitdragen."

Waardering

De scheepsbouwers en aanverwante bedrijven in Werkendam zijn zonder uitzondering heel blij met een bezoek van de CvdK. “Het is goed als iemand van dat niveau weet wat er in de provincie speelt”, zegt Marco van Driel van het bedrijf TMS. “Ik als ondernemer vind het heel belangrijk dat er betrokkenheid wordt getoond vanuit de provincie”, vult de directeur van Concordia Damen aan. ”Dat er aandacht is voor onze branche.”



Turbo Wim

Uren achter elkaar luisteren, verhalen aanhoren, van hot naar her gesleept worden en ook nog eens oprecht geïnteresseerd blijven. Zo’n werkbezoek heeft meer weg van een marathon dan van een saai verplicht praatje.

Na al eerder Aalburg te hebben bezocht en woensdag Werkendam is volgende week Woudrichem aan de beurt voor een werkbezoek van 'Turbo Wim'.