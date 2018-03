Als zwangere aan een baan komen, blijkt een hels karwei

PUTTE - Laura Kooijman uit Putte is 31 weken zwanger, of drachtig zoals ze zelf zegt en werkloos. In haar zoektocht naar een baan merkt ze dat bedrijven niet staan te springen om haar aan te nemen. "Ik zit niet echt in een luxepositie", maar toch lijkt er nu schot in de zaak. Een oproep van Laura gaat viral op LinkedIn.

Laura had een baan als accountmanager toen ze er zo'n acht maanden geleden achterkwam dat ze zwanger is. "Er is me op een gegeven moment verteld dat mijn contract niet verlengd zou worden. Ik vond het niet erg, ik was blij dat ze eerlijk tegen me waren."

Laura kwam dus thuis te zitten. "Ik heb eerst even een paar weken uitgerust en toen ben ik maar gaan poetsen. Het huis is nog nooit zo schoon geweest. Daarnaast heb ik me goed en rustig voor kunnen bereiden op het aanstaand moederschap. Maar ja, op een gegeven moment heb je die poetsdoek ook wel weer gezien, dus ging ik een paar weken geleden solliciteren."

En dat bleek lastiger dan gedacht. Keer op keer wordt de in Putte woonachtige Laura afgewezen. Naar eigen zeggen omdat ze zwanger is. "Ze zeggen dan dat ik niet binnen hun profiel pas. Maar ik solliciteer op banen die ik prima aan kan." En dus schreef Laura een bericht op LinkedIn en dat ging als een lopend vuurtje. "Ik had echt niet verwacht dat ik zoveel reacties zou krijgen."

Ludiek

Het is de aanstaande moeder overigens niet te doen om een maatschappijkritisch stuk te plaatsen. "Natuurlijk snap ik dat ik niet op het handigste tijdstip solliciteer. Maar ik dacht, ik probeer het gewoon op deze manier. Ik wilde op een leuke en ludieke manier mezelf onder de aandacht brengen."

En dat lijkt gelukt. Woensdag had ze een sollicitatiegesprek bij een bedrijf in Utrecht: "Het ging heel goed, het was een leuk gesprek met mensen die dezelfde humor hebben als ik. Dat vind ik belangrijk. Verder plan ik nog een aantal gesprekken in op het moment. We zullen zien wat eruit komt."