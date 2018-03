Droom van paardenmeisje Donna uit Den Bosch komt uit: 'Met haar pony rijden op Indoor Brabant'

DEN BOSCH - Ze is van jongs af aan al gek op paarden en ze is er elke dag mee bezig. De 12-jarige Donna uit Den Bosch rijdt vanaf haar vierde paard: "Het zijn gewoon hele lieve dieren." Zondag mag ze rijden op Indoor Brabant. Een droom die uitkomt.

De voorbereidingen voor Indoor Brabant zijn ook bij Donna in volle gang. Elke dag gaat ze rijden met haar achtjarige pony Dilanda. Ze is stapelgek op de pony, omdat die zo lief is. Als het lukt wil Donna doorgaan in de paardensport en een professionele amazone worden.



Weglopen

Dilanda mag dan een lief paard zijn, hij loopt wel graag weg. Het dier weet uit vrijwel iedere stal te ontsnappen, om vervolgens ervandoor te gaan. Volgens Donna is dat om de mensen een beetje gek te maken.



In de Brabanthallen zijn de voorbereidingen voor Indoor Brabant in volle gang. Zondag, één dag na haar verjaardag, mag Donna daar met Dilanda haar kunsten vertonen.