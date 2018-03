Honden en puppies in ernstig vervuilde kooien, dierenpolitie neemt ze in beslag

TILBURG - In een flat in Tilburg zijn twee Staffords en hun twee pups in beslag genomen. De dieren werden aangetroffen in ‘zeer vervuilde benches’, zo meldt de dierenpolitie woensdag.

De honden zijn elders opgevangen. De eigenaar heeft afstand van ze gedaan. Hij krijgt een boete en wordt volgens de dierenpolitie ‘hulp geboden om zijn leven weer op orde te krijgen’.