Gewaagde keuze: musicalgezelschap maakt broadwayshow over Adolf Hitler

BERGEN OP ZOOM - In Bergen op Zoom wordt een grote groep ambitieuze theatermakers steeds nerveuzer. Want nog ruim een week en dan is het zo ver: de première van de musical De Producers. De Bergse Operettevereniging (BOV) gaat 'm opvoeren. Afgelopen jaar wonnen ze nog de Amateur Musical Award voor beste musical, dus de verwachtingen zijn hooggespannen. En hun nieuwe voorstelling is een waagstuk: het gaat over twee producers die een musicalflop willen maken. En daarom produceren ze een musical over... Adolf Hitler.

In twee repetitielokalen wordt woensdagavond druk geoefend. In de grote ruimte neemt het ensemble nog een keer de danspassen door. In een kleinere ruimte oefenen de hoofdrolspelers spelscènes onder leiding van regisseur Diemer van Wijk.



Failliet

De Producers is een veelgeprezen Broadwayvoorstelling. Maar de producent die de musical, met Johnny Kraaijkamp in de hoofdrol, een paar jaar geleden naar Nederland haalde, ging al na een paar voorstellingen failliet. Nederland zat niet te wachten op een musical over Hitler, ondanks de lovende kritieken.



Toch waagt de BOV de sprong. Regisseur Van Wijk: "De BOV bestaat nu 65 jaar, we willen natuurlijk niet failliet gaan. Maar we hebben het decor iets kleiner gehouden dan het origineel. Daar waren negen vrachtwagens voor nodig om het te vervoeren. We pakken enorm uit, maar we kijken wel heel goed naar wat de club financieel aankan."



Pittig

De vorige voorstelling, The Wiz, was een vrolijke dansmusical met een verder oppervlakkig verhaal. De Producers vraagt méér, vooral ook in artistieke zin. Van Wijk: "Het is een ontzettend pittig stuk. Maar we wilden graag iets anders dan vorig jaar. Een concreet, realistisch stuk. Met een thematiek waarvan je denkt: is dat wel leuk? Maar het is hilarisch."



Hooggespannen verwachting

Producers van dienst zijn Albert-Jan Verhees en George Stander, allebei uit Bergen op Zoom. Nadat de BOV twee jaar op rij de Amateur Musical Award in de wacht sleepte (in 2016 voor Petticoat en in 2017 voor The Wiz), zijn de verwachtingen hooggespannen. Stander: "Ja, dat vraagt wat nou. De lat ligt hoog, steeds hoger." Verhees: "Je merkt in de club dat iedereen er met passie en liefde er helemaal voor gaat."



Stander: "We hebben een gezamenlijke drijfveer om dit met elkaar te gaan doen. Het is iets dat je niet in veel andere steden ziet. En het wordt beloond en bekroond. Dus ja, we zijn er super trots op."



De Producers is van vrijdag 16 tot en met zondag 25 maart te zien in theater De Maagd in Bergen op Zoom. Voor meer informatie en kaarten klik hier.