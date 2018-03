En dat is zes: Weer een kandidaat weg bij Bredase Stadspartij van omstreden Paul de Jong

Bord met verkiezingsposters in Breda. (Foto: archief)

BREDA - Omar Ben Azzouz, de nummer 8 op de kandidatenlijst van de Bredase Stadspartij, neemt afstand van zijn positie. Dat laat hij weten in een persverklaring. Het is al de zesde kandidaat die de partij verlaat na onthullingen van Omroep Brabant over partijleider Paul de Jong.

Ben Azzouz zegt zich de ‘distantiëren’ van De Jong en de partij. "Ik weet niks over de achtergrond van De Jong. Omdat ik een baan heb en een studie volg, houd ik me niet teveel bezig met het nieuws", aldus Ben Azzouz.

Omdat de kandidatenlijst van de partij al is ingediend staat het kandidaat-raadslid tijdens de verkiezingen nog wel op het stembiljet, maar hij roept mensen nu op om niet op hem te stemmen. Hij zegt onder geen enkele voorwaarde voor de partij in de gemeenteraad te gaan.

Opspraak

Partijleider Paul de Jong kwam in opspraak nadat uit onderzoek van Omroep Brabant bleek dat een groot deel van de Bredase politici zich zorgen maken over intimidatiepraktijken van de partijleider. Bovendien zou hij betrokken zijn bij een reeks aan incidenten die vragen losmaakte over zijn betrouwbaarheid als politicus.

Dinsdag stapten Birgit Giepmans, een van de medeoprichters van de partij, en Mirjam van de Mortel nog op. Andere leden die eerder al openlijk afstand namen van De Jong, zijn Sander Diske van Dijk (nummer 7 op de lijst), Lars Hobma (nummer 10) en Hans Diepenhorst (nummer 17).