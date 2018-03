Grote brand en explosies achter huis in Hoeven: twee gewonden naar ziekenhuis

HOEVEN - In een loods achter een huis aan de Korte Bunder in Hoeven heeft woensdagnacht een grote brand gewoed. Twee slachtoffers liepen verwondingen op door het vuur. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Opgeslagen materiaal veroorzaakte explosies in het bedrijfspand. De loods heeft een oppervlakte van 20 bij 25 meter.





Het vuur ontstond even na middernacht op een terrein met zowel huizen als bedrijfspanden. “We hebben snel opgeschaald om voldoende personeel te hebben en genoeg water te winnen", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Iets na 2.00 uur werd het sein brand meester gegeven. De brandweer is nog enkele uren bezig met nablussen. Het vuur zorgde voor veel rookontwikkeling.

De rook trekt over het buitengebied ten noordoosten van Hoeven. Dit kan volgens de brandweer nog enige tijd voor overlast en stank zorgen. Eerder in de nacht kregen omwonenden het advies ramen en deuren te sluiten en de mechanische ventialtie uit te schakelen.