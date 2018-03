Weer twee auto's door brand verwoest in Oss

OSS - Twee auto’s zijn woensdagnacht in Oss door brand verwoest. Een Mini die geparkeerd stond aan de Schapedreef vloog iets na halfdrie in brand. Het vuur sloeg over op een Ford Fiesta die naast de Mini stond.

De brandweer was snel ter plekke, maar kon niet voorkomen dat de Mini volledig uitbrandde. Ook de andere auto raakte zwaar beschadigd.

De oorzaak van de brand is niet bekend. Dit wordt door de politie onderzocht.





Oss wordt de laatste tijd vaker getroffen door nachtelijke autobranden. Zo was het in korte tijd bijvoorbeeld al twee raak bij een autobedrijf aan de Katwijkstraat.