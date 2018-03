De auto van Stan is uit de Waddenzee getakeld: 'Het is nog niet bezonken'

HELMOND - De auto waarmee Stan (19) uit Helmond woensdag de Waddenzee in reed, is donderdag uit het water getakeld. Het SBS6-programma Hart van Nederland hield een livestream bij.

Voor Stan was het een verrassing dat de auto nu al getakeld werd. Hij kon er zelf ook niet bij zijn omdat hij moest werken.

“Als ze hem eruit hebben ga ik misschien naar Friesland toe, en proberen om hem te starten”, vertelt Stan donderdag aan Omroep Brabant. “De auto is koppie onder gegaan, die zit vol met zeewater. Ik hoop dat hij het nog niet doet.”

Stan weet nog niet hoe duur zijn ‘domme fout’ gaat zijn. “Het is een dag later in elk geval nog niet bezonken.”