Drugs, taser en alarmpistool in beslag genomen in Tilburg, man aangehouden

TILBURG - In een huis aan de Baarshof in Tilburg heeft de politie donderdag wapens en drugs gevonden. Een 59-jarige man is aangehouden.

De politie vond een taser, een gummiknuppel, een alarmpistool en een gebruikershoeveelheid cocaïne. Alles is in beslag genomen.



Meerdere acties

De doorzoeking gebeurde vanwege een actieweek van de politie in Tilburg. Vanwege deze actie werden woensdag ook honderd garageboxen gecontroleerd in Tilburg en een huis doorzocht aan het Kamillehof.



In Hoeven en Sint Willebrord werden woensdag twee wietkwekerijen opgerold.